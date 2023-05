Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Hagenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten der Polizei Cloppenburg feststellen, dass für den genutzten Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Der Pkw-Führer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel - Fahren unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, dem 03. Mai 2023, gegen 18:30 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann kontrolliert. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Beverbrucher Straße. Der 33-Jährige räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein, ein entsprechender Vortest verlief positiv. Bei der durchgeführten Atemalkoholkontrolle wurde dann ein Wert von 0,27 Promille festgestellt. Dem Pkw-Führer wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, gegen 12:55 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Südstraße in Fahrtrichtung Prozessionsweg. An der Kreuzung beabsichtigte sie weiter in Richtung Prozessionsweg zu fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 66-jähren Mannes, ebenfalls aus Cloppenburg. Der 66-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt ca. 12.000,00 Euro. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell