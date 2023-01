LPI-SHL: Kennzeichen geklaut

Vacha (ots) - In der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Montag, 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftshauses am Markt in Vacha. Ein Brandfleck sowie ein kleines Loch lassen darauf schließen, dass die Unbekannten Feuerwehrskörper zündeten und die Tür dadurch beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Salzunger Polizei (03695 551-0). Rückfragen bitte an: ...

mehr