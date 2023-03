Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beteiligter nach Auffahrunfall geflüchtet

Einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss das Weite gesucht hat ein unbekannter Autofahrer am Montag gegen 17.30 Uhr in der Ravensburger Straße. Der Verursacher erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 18-Jährige mit ihrem VW beim Abbiegen in die Jahnstraße anhielt, um einen Fußgänger passieren zu lassen, der die Straße überquerte. Er fuhr auf den VW auf und verursachte an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro. Während die 18-Jährige nach dem Unfall anhielt, fuhr der unbekannte Lenker, der einen grauen Pkw fuhr, die Jahnstraße davon. Der querende Fußgänger sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Schlier

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht zum Dienstag hat ein Einbrecher versucht, in eine Arztpraxis am Dorfplatz einzusteigen. Der Täter versuchte die Türe aufzuhebeln, scheiterte aber. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Argenbühl

Frontale Kollision auf Kreisstraße

Auf der Kreisstraße zwischen Eglofs und Wangen ist ein Autofahrer am Dienstagabend bei Argenbühl in den Gegenverkehr geraten. Der 58 Jahre alte Skoda-Lenker war in Richtung Eglofs in einer Linkskurve mittig auf beiden Fahrspuren unterwegs und prallte gegen einen entgegenkommenden Jaguar. Beim frontalen Zusammenstoß entstand am Skoda ein Schaden von 8.000 Euro, am Jaguar wird dieser auf rund 7.000 Euro beziffert. Die Fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bad Wurzach

Autofahrerin abgelenkt - Unfall

Da sie an den Einstellungen ihres Lichtschalters hantierte, war eine Ford-Lenkerin beim Befahren der Biberacher Straße am Dienstagnachmittag derart abgelenkt, dass sie einen Verkehrsunfall verursachte. Die 20 Jahre alte Fahrerin kam mit ihrem Pkw durch die Ablenkung auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 36-Jährigen zusammen. Während beide Fahrer unverletzt blieben, mussten beiden Autos nach der Kollision abgeschleppt werden. Am Ford entstand ein Schaden von 5.000 Euro, am Mercedes von 4.000 Euro.

Aichstetten

Frontale Kollision

Zwei Autofahrer haben sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 12 Uhr verletzt. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Memmingen unterwegs war, prallte mit einem entgegenkommenden 65 Jahre alten Lenker eines Suzukis zusammen, als er auf dessen Fahrspur kam. Rettungsdienste brachten die Fahrer nach der Kollision zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 20.000 Euro, am Suzuki wird dieser auf rund 5.000 Euro beziffert. Beide Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Weingarten

Unfall beim Aussteigen

Am Dienstagvormittag wurde eine 88-Jährige bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße leicht verletzt. Die Seniorin war als Beifahrerin in einem Auto unterwegs, als der Fahrer des Wagens sie aussteigen ließ. Als der 52-Jährige weiterfahren wollte, um einen Parkplatz zu suchen, bemerkte er nicht, dass die Frau sich noch am Fahrzeug abstützte. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

Altshausen

Körperverletzung

Der Polizeiposten Altshausen hat zu einem Körperverletzungsdelikt in der Saulgauer Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen. Ein 37-jähriger Bewohner der dortigen Gemeinschaftsunterkunft hat nach bisherigen Erkenntnissen einen 25-jährigen Bewohner ins Gesicht geschlagen. Der 25-jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 37-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Aulendorf

Totalschaden nach Überschlag

Auf etwa 18.000 Euro beläuft sich der Sachschaden an einem Skoda Octavia, nachdem dessen Fahrer am Dienstagmorgen in der Ebisweilerstraße verunfallt ist. Der 27-jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und kam anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand. Am Wagen entstand ein Totalschaden, der Sachschaden an der Mauer beträgt rund 1000 Euro. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Skoda.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell