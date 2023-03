Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Entwendetes Kinderrad beschädigt aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Ein Kinderfahrrad, das am Montagvormittag von Unbekannten am Fahrradabstellplatz am "Viehmarkt" in der Karlsstraße entwendet worden ist, wurde nun an einer Baustelle im Bereich Ruhestraße aufgefunden. Die Täter nahmen das mit einem Zahlenschloss angeschlossene Fahrrad, das einen weißen Rahmen mit mintfarbenen Streifen hat, an sich, und ließen es derart beschädigt zurück, dass dieses nicht mehr fahrbereit ist. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Herdwangen-Schönach

Funken durch Unbefugte angezündet

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Funken im Bereich Hüttenbühl von Unbefugten angezündet, obwohl dieser durch eine Siloplane abgedeckt war. Bei dem Feuer wurde auch eine Aluminiumleiter beschädigt, insgesamt entstand den Verantwortlichen ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Unbekannten, die möglicherweise mit einem silbernen Geländewagen der Marke Hyundai gewesen sind, nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagvormittag bei einem 21-jährigen Autofahrer Anzeichen dafür festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Die Polizisten stoppten den Mann in der Bussenstraße und führten mit ihm nach der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit einen Drogenvortest durch. Nachdem dieser positiv auf Marihuana verlief, musste der 21-Jährige seinen Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich bei der Untersuchung der Probe der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommen auf den Autofahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zu.

Neufra

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 7 Uhr in der Harthauser Straße an der Einmündung zur L 445 ereignet hat. Die 23-jährige Fahrerin eines Audi übersah an der Einmündung den vor ihr anhaltenden Fahrer eines Skoda und fuhr diesem auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, der Audi musste abgeschleppt werden.

