Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Lkw gerät in Brand

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagmittag in der Bahnhofstraße ein Lkw mit Tieflader in Brand geraten. Der Fahrzeuglenker bemerkte kurz nach seinem Fahrtantritt einen Brandgeruch und stellte seinen Sattelzug am Straßenrand ab. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Lkw, der innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand. Insgesamt entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Um das beschädigte Zugfahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Verkehrskontrolle

Auf Kokain, Metamphetamin, Amphetamin und Cannabis schlug ein Drogenvortest an, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagnachmittag mit einem 19-jährigen Autofahrer durchgeführt haben. Die Polizisten stoppten den Fahrzeuglenker im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Herbertinger Straße und überprüften die Verkehrstüchtigkeit des jungen Mannes. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, der Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der Verkehrsteilnehmer musste seinen Pkw stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich bei der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwarten ihn ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Saulgau

Übler Scherz

Einen üblen Scherz haben sich zwei Kinder erlaubt, die am Montagabend eine 76-Jährige angerufen haben. Die Frau wurde am Telefon von einer "automatisch" klingenden Stimme zunächst in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf verbal bedroht. Als die ältere Frau auflegte, erhielt sie einen erneuten Anruf, in dem Geld gefordert wurde. Die 76-Jährige wandte sich umgehend an die Polizei, die schnell zwei Kinder als Anrufer ausmachen konnte. Offensichtlich hatten diese beim Spielen einen "Spaß-Anruf" getätigt und die Stimme über einen Computer abgespielt. Die ermittelnden Beamten haben Kontakt mit den Eltern der beiden Strafunmündigen aufgenommen.

Mengen

In Büroräume eingebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in der Flachsstraße in Büroräumlichkeiten eingebrochen. Die Täter hebelten mit Gewalt mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Offensichtlich ohne Erfolg flüchteten die Personen anschließend, zurück bleibt ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Herdwangen-Schönach

Eisplatte fällt während der Fahrt von Lkw und beschädigt Transporter

Während der Fahrt hat sich am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Owingen und Herdwangen von einem LKW mit Anhänger eine Eisplatte, die sich auf dem Dach des Gespanns gebildet hatte, gelöst und ist auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Renault gefallen. Der 42-jährige Fahrer des Transporters blieb glücklicherweise unverletzt, an der der Frontscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der 63 Jahre alte Lkw-Lenker hätte sich angesichts der vorherrschenden Temperaturen vor Fahrtantritt versichern müssen, dass von seinem Lkw keine Gefahr für den Straßenverkehr ausgeht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell