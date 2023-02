Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ein 19-jähriger VW-Fahrer in der Antonstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahranfänger kollidierte am Fußgängerüberweg Leopoldsplatz mit einer Ampel, sodass an seinem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Die Ampel wurde bei dem Zusammenprall leicht verbogen.

Krauchenwies

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein VW auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Habsthal von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Ein Zeuge meldete den Verkehrsunfall gegen 7.30 Uhr bei der Polizei. Die Pkw-Insassen hatten die Unfallstelle zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, ohne sich um die Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro-Betrags und das Abschleppen des Fahrzeugs zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben daraufhin die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und konnten den möglichen Pkw-Lenker ausfindig machen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte dieser leicht alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Pfullendorf

Pkw mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend mit einem spitzen Gegenstand einen Seat zerkratzt, der in der Ostracher Straße abgestellt war. Die Täter verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Tat und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der B 32 im Bereich Schönhalde ereignet hat. Die 43 Jahre alte Lenkerin eines Toyota verlor auf der glatten Fahrbahn bei leichtem Schneefall die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen, bevor sie im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Die 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Unfall nachträglich angezeigt - Polizei bittet um Hinweise

Erst nachträglich wurde beim Polizeiposten Pfullendorf ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits vergangene Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Winkelgasse ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einer Straßenlaterne und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Bei der Kollision dürfte das Rücklicht des Pkw gesplittert und beschädigt worden sein. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder anderweitig Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

