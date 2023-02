Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Unbekannte stehlen Kupferkabel von einer Baustelle

Auf einer Baustelle im Bereich Obere Bussen in Pfullendorf wurden am Samstag zwischen Mitternacht und 10:00 Uhr ca. fünf Meter eines Kupferkabels gestohlen. Die bislang unbekannten Täter fuhren über den Roßlauf-Zubringer an einen Rohbau der Baustelle heran. An einem dort befindlichen Baukran wurde dann mittels Werkzeug das Kabel durchtrennt und gestohlen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche im angegebenen Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07552/20160 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell