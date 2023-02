Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 25.02.23 aus dem Landkreis Ravensburg

Rivalisierende Eishockeyfans geraten aneinander

Im Anschluss an das Eishockeyspiel der Towerstars Ravensburg gegen den EV Landshut am Freitagabend kam es im Bereich der Liebfrauenkirche zu einem wohl im Vorfeld abgesprochenen Aufeinandertreffen aggressiver Fangruppierungen aus beiden Lagern. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen ca. 40 Personen, die von starken Polizeikräften durch massives Einschreiten und auch Einsatz von Pfefferspray aufgelöst wurde. Die Beteiligten flüchteten in verschiedene Richtungen. Lediglich drei Personen konnten festgehalten werden. Inwieweit diese jedoch beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Landshuter Fans wurden anschließend polizeilich bis zur Autobahnanschlussstelle Wangen begleitet.

Leutkirch

Nissan angefahren und geflüchtet

Ein Pkw Nissan war am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr im hinteren Bereich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Isnyer Straße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen den Heckkotflügel und flüchtete anschließend. An dem Nissan entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) in Verbindung setzen.

