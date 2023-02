Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann wird auf dem Heimweg von unbekanntem Täter geschlagen und verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Gartenstraße um Mitternacht ein 28-Jähriger von einer bislang unbekannten Person geschlagen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Gesichtes. Über den Täter ist lediglich bekannt, dass dieser schwarze Kleidung trug, sowie eine Glatze hatte. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich unter Tel. 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Diskobesuch endet im Polizeigewahrsam und mit einer Anzeige

In der späten Samstagnacht wurde die Polizei zu einer aggressiven Person vor einer Diskothek gerufen, welcher dort mit den Mitarbeitern in Streit geraten war. Der 29-jährige stark alkoholisierte Mann ließ sich nicht beruhigen. Mehrfache Aufforderungen der Polizei die Örtlichkeit zu verlassen ignorierte er. Da er weiterhin aggressiv war, musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Bei der damit verbundenen Durchsuchung der Person wurde eine Kleinstmenge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 29-jährige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung. Zu den entstandenen Kosten hierfür kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt hinzu.

Weingarten

Personengruppe in Gaststätte von zwei Tätern angegriffen

Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde eine sechsköpfige Personengruppe in einer Gaststätte in Aulendorf von zwei 30-Jährigen angegriffen. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam, wurde im weiteren Verlauf ein 24-jähriger Angehörige der Gruppe von den beiden Angreifern mit Faustschlägen und einem Barhocker attackiert. Anschließend warf einer der Täter den Barhocker über den Tresen, wobei Gläser und Alkoholika im Wert von ca. 100 Euro zu Bruch gingen. Der Gruppe gelang es schließlich die Täter vor die Türe zu drängen. Die beiden Männer wurden wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.

Isny im Allgäu

Mann verursacht betrunken Unfall und fährt in Wiese

Am Samstagabend fuhr ein 55-Jähriger in Isny nach erheblichem Alkoholkonsum von einer Gaststätte weg. Durch einen Zeugen wurde bereits der Ausparkversuch des Autofahrers beobachtet und versucht den Fahrer aufzuhalten. Der Autofahrer ließ sich hiervon nicht beirren und verlies mit seinem Ford den Parkplatz. Hierbei touchierte er ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses leicht. Er fuhr weiter, kam allerdings in einer angrenzenden Wiese mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Durch die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei konnte bei dem Fahrer mittels Alkoholtest ein Wert von über 3,5 Promille festgestellt werden. Gegen diesen wird nun durch das Polizeirevier Wangen im Allgäu wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell