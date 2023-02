Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Einfamilienhaus

Nachdem ein Unbekannter zwischen Freitagmorgen und Sonntagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Colsmanstraße eingebrochen ist hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Über ein eingeschlagenes Kellerfenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Haus und durchwühlte dort diverse Schränke und Schubladen. Den bisherigen Ermittlungen nach nahm er Modeschmuck an sich und flüchtete. Der Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr in der Allmandstraße einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat, bittet die Polizei um Hinweise. Der Unbekannte streifte einen geparkten BMW X4 beim Vorbeifahren am linken Fahrzeugheck und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Eriskirch

Falschfahrer gefährdet Autofahrer - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung hat die Polizei Friedrichshafen gegen einen 19-Jährigen eingeleitet, der am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 31 durch seine riskante und gefährliche Fahrweise aufgefallen ist. Der junge Autofahrer war mit seinem Alfa Romeo von Lindau kommen in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Auf Höhe von Eriskirch überholte er trotz Verbots eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen. Bei seinem riskanten Manöver übersah er offenbar die kommende Mittelleitplanke und fuhr auf der falschen Fahrbahnseite einfach weiter. Dadurch soll er mehrere entgegenkommende Autofahrer gefährdet und zum Ausweichen gezwungen haben. Auf einem Beschleunigungsstreifen wendete er seinen Wagen, setzte seine Fahrt fort und konnte kurze Zeit später von der Polizei gestoppt werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 19-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Verkehrsteilnehmer, die auf den Falschfahrer aufmerksam wurden und durch dessen Manöver behindert oder gar gefährdet wurden, sollen sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen wenden.

Eriskirch

Einbrecher am Werk

Ein Einbrecher hat sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus im Finkenweg im Ortsteil Schlatt verschafft. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein, durchwühlte im Gebäude mehrere Schränke und suchte im Anschluss das Weite. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Unfall fordert Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Hauptstraße ereignet hat. Ein 56-jähriger Sportwagen-Fahrer musste, seinen Angaben zufolge, einem entgegenkommenden Kleintransporter ausweichen und kollidierte neben der Fahrbahn mit einer Straßenlaterne. Während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, entstand am Audi R8 Spyder mehrere tausend Euro Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Deggenhausertal

Glätteunfall fordert Sachschaden

Schneeglätte dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen zwischen Urnau und Roggenbeuren gewesen sein, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sind. Eine 23-jährige Autofahrerin befuhr die L 204 mit einem Opel Corsa in Fahrtrichtung Urnau, als sie in einer Linkskurve bei glatter Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. In der Folge kollidierte sie mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen und kam zum Stehen. Die 23-Jährige hatte Glück im Unglück- sie kam mit dem Schrecken davon und wurde nicht verletzt. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, an der Verkehrseinrichtung wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert.

