Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sachbeschädigung in Parkhaus - Zeugen gesucht

Die Polizei Ravensburg sucht nach einer Sachbeschädigung in einem Parkhaus in der Adlerstraße am vergangenen Wochenende nach Zeugen. Ein unbekannter Täter riss zwischen Samstagabend und Montagmorgen die Bedienungseinrichtung eines Aufzugs aus deren Halterung und beschmierte im Anschluss eine Wand im Fahrstuhl mit einem Schriftzug. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende in eine Sporthalle in der Nikolausstraße eingebrochen sind, hat das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Einbrecher gelangten über ein Baugerüst auf das Dach der Sporthalle, wo sie ein Oberlicht entfernten und ins Innere kletterten. In der Halle brachen sie eine Tür auf und beschädigten einen Ballkorb. Ob die Täter auch etwas gestohlen haben, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die am Wochenende rund um die Halle etwas Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Verkehrsunfälle auf Autobahn

Straßenglätte war der Grund für einen Verkehrsunfall auf der A 96 auf Höhe des Parkplatzes Humbrechts am Montagabend, der einen Folgeunfall ausgelöst hat. Ein 22 Jahre alter Jaguar-Fahrer, der in Richtung Memmingen unterwegs war, kam auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Er sowie zwei weitere Insassen des Wagens wurden durch die Kollision nicht verletzt und konnten das Auto, das sie mittig auf der Fahrbahn stehen ließen, verlassen. Am Jaguar entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer erkannte den unbeleuchteten Pkw sowie mehrere Personen auf der Autobahn und wich geistesgegenwärtig nach rechts aus. Er prallte gegen mehrere Leitplankenelemente, blieb aber unverletzt. An seinem Audi entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, während sich der Schaden an den Leitplanken durch die beiden Verkehrsunfälle auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte.

Isny

Nach Kollision mit Poller - Autofahrerin im Krankenhaus

Nachdem sie am Montagnachmittag auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Lindauer Straße mit einem massiven Verkehrspoller zusammengestoßen ist, wurde eine Autofahrerin vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 53 Jahre alte Suzuki-Lenkerin wollte gegen 16 Uhr den Parkplatz verlassen und übersah den Stahlpfeiler, gegen den sie mit ihrem Wagen wuchtig stieß. An diesem lösten die Airbags aus, die Frau bekam Atemnot. Ein Rettungswagen transportierte die Frau. Ihr Suzuki wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Isny

Schwer verletzt bei Glätteunfall

Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Glätteunfall am Montagabend im Stadtgebiet zugezogen. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die abschüssige Wassertorstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Isny

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei Wangen hat nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der K 8016 die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Eine 45-jährige Autofahrerin war zwischen Ried und Boden auf der Kreisstraße unterwegs, als ihr in einer Kurve ein brauner Pkw mit höherem Aufbau entgegenkam. Weil der Lenker des braunen Wagens teilweise beide Fahrspuren nutzte, musste diese 45-Jährige nach rechts in eine Wiese ausweichen. Bei dem Fahrmanöver entstand am Auto der Frau ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, ohne sich um das Ausweichen zu scheren. Hinter dem braunen Wagen soll ein weißes Fahrzeug gefahren sein, dessen Lenker das Ausweichmanöver beobachtet haben dürfte. Dieser sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07552/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Isny

Pkw prallt gegen Hauswand

Breits am Sonntagabend ist ein Autofahrer von der Kreisstraße zwischen Beuren und Schwanden abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der 24 Jahre alte Fahrer verlor auf der glatten Straße kurz nach 20 Uhr die Kontrolle über den Wagen, rutschte einen Hang hinab und prallte gegen das Haus. Während an seinem Audi ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand und ein Abschleppdienst sich um den Pkw kümmern musste, wird der Schaden an der Hauswand auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Wolfegg

Bauschutt entsorgt

Wegen illegaler Müllablagerung ermittelt der Polizeiposten Vogt. Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes am Bahnhof in Alttann mehrere Säcke mit Bauschutt abgeladen, anstatt sich um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Weingarten

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und nicht unerheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag an der Kreuzung Hoyerstraße/Feuchtmayrstraße ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Citroen-Fahrer, der die Hoyerstraße geradeaus befuhr, nahm einer von rechts kommenden 57-Jährigen in einem VW die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Citroen gegen einen am Straßenrand geparkten Audi geschleudert. Während am Audi bei dem Unfall ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, dürfte an den beiden anderen Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Sie wurden abgeschleppt. Der 30-jährige Unfallverursacher sowie die 57-Jährige wurden zur Untersuchung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Waldsee

Auto auf Muschgayparkplatz angefahren

Nachdem er am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr einen auf dem Muschgayparkplatz abgestellten VW Golf angefahren hat, ist der verantwortliche Autofahrer einfach davongefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro an dem VW. Der Polizeiposten Bad Waldsee, der nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Baienfurt

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Rund 30.000 Euro Sachschaden dürfte bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Fabrikstraße/Schillerstraße entstanden sein. Ein 74 Jahre alter Volvo-Fahrer, der auf der Fabrikstraße unterwegs war, nahm der von rechts kommenden 53-Jährigen in einem Daimler die Vorfahrt. Beide Wagen mussten nach der Kollision durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

