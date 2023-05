Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Mann auf dem Heimweg angegangen

Am Dienstag, 2. Mai 2023, gegen 4.00 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Mann aus Lohne auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit und wurde im Bereich der Dinklager Straße von vier Männern angegangen. Sie traten und schlugen ihn. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Dienstag, 2. Mai 2023, 5.00 Uhr und Dienstag, 2. Mai 2023, 7.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes E-Bike der Marke Gazelle aus einem Carport in der Wildtrudstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 1. Mai 2023, 21.30 Uhr, und Dienstag, 2. Mai 2023, 13.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fahrerseite eines VW Golf Plus, welcher in der Münsterstraße geparkt stand. Es entstanden hierdurch Lackschäden und eine Delle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Samstagnachmittag, 22. April 2023, beschmierten bislang unbekannte Personen mehrere Wände, Böden und Ausstattungsgegenstände eines Parkhauses in der Franziskusstraße mit Permanentmarker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. April 2023, und Dienstag, 2. Mai 2023, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe eines Minibaggers, welcher im Meyerfelder Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Freitag, 28. April 2023, 15.19 Uhr fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Hüde (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw auf der Münsterstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Am Fahrzeug waren diverse bauartliche Veränderungen in Form von Fahrwerksänderung, das Lasieren der Rückleuchten, das Anbringen von Sonderrädern, Anbau eines Heck- und Frontspoilers sowie von Seitenschwellern und Heckdiffusor vorgenommen worden. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 2. Mai 2023, 22.50 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Brinkstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten mussten hierbei feststellen, dass die Betriebserlaubnis nach dem Anbau von Spurverbreiterungen an beiden Achsen in Verbindung mit Sonderrädern erloschen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28. April 2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw gegen einen Audi, welcher auf einem Parkplatz in der Quakenbrücker Straße stand. Der oder die Verursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 28. April 2023, 20.45 Uhr und Samstag 29. April 2023, 1.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Daimler A 180d, welcher in der Elsa-Brandström-Straße stand. Der oder die Verursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Dienstag, 2. Mai 2023, gegen 12.30 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Visbek auf der Straße Wöstendöllen aus Richtung Vechta kommend und kam zunächst auf die Gegenfahrbahn, überbremste dort und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer hatten den Notruf abgesetzt und sich um die verletzte Frau gekümmert. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr befreite die junge Frau aus dem Pkw. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet sie sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 2. Mai 2023, zwischen 14.50 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Parkvorgang einen Daimler B170. Dieser stand auf einem Parkplatz einer Kirche beim Rixheimer Platz. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 2. Mai 2023, gegen 14.50 Uhr parkte eine 57-jährige Frau aus Vechta ihren schwarzen Mercedes-Benz, C-Klasse, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße. Als sie gegen 15.25 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Beschädigungen am hinteren rechten Stoßfänger. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell