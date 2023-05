Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum- Sachbeschädigungen an Fahrrädern Am vergangenen Samstag, 29. April 2023, in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurden in Bakum, Am Sportplatz, mehrere Fahrräder beschädigt. Offensichtlich wurden mit einem Sichtwerkzeug mehrere Reifen zerstochen. Betroffen waren nicht nur Fahrräder, die "Am Sportplatz" standen, sondern auch die, die auf der anderen Seite des Sportplatzgeländes, "Im Wiesenweg" abgestellt waren. Zum Zeitpunkt der ...

