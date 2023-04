Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (194/2023) Einbruch in Vereinsheim in der Göttinger Calsowstraße - Genaue Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Calsowstraße

Nacht zu Dienstag, 25. April

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (25.04.23) gewaltsam in das Clubhaus eines Sportvereins in der Göttinger Calsowstraße eingedrungen und haben anschließend den Innenbereich durchwühlt. Das genaue Diebesgut ist noch unbekannt, ebenso die Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt. Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

