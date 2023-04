Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (192/2023) Unfall in Roringen: Ausgestiegener LKW-Fahrer beim Überqueren der B 27 von PKW erfasst und schwer verletzt

Göttingen (ots)

Roringen, Bundesstraße 27

Samstag, 22. April 2023, gegen 21.45 Uhr

RORINGEN (jk) - In Roringen (Landkreis Göttingen) ist am Samstagabend (22.04.23) gegen 21.45 Uhr ein 40 Jahre alter LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der ortsunkundige Mann mit seinem Sattelzug in einer Bushaltestelle angehalten und war ausgestiegen, um sich bei einer Passantin nach dem Weg zu erkundigen. Beim Überqueren der Bundesstraße wurde der 40-Jährige sodann aus noch ungeklärter Ursache von einem aus Richtung Duderstadt kommenden Renault erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin des Wagens konnte den Unfall nach ersten Ermittlungen trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Auf ihren verunfallten PKW fuhr anschließend ein weiterer Autofahrer mit seinem VW Caddy auf. Die Autofahrerin, ihre Beifahrerin und auch VW-Fahrer, alle aus Göttingen, blieben unverletzt. Der Schwerverletzte wurde in einem Rettungswagen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell