Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Sachbeschädigungen mit geschmierten Hakenkreuzen und den Schriftzügen "A.H" und "ACAB".

Bild-Infos

Download

Salzbergen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 23.11.2022, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.11.2022, 06:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien auf dem Gelände des XXXLutz Verbrauchermarkts, in der Straße "Holsterfeld". Davon betroffen waren der dort aufgestellte XXXL-Werbestuhl (sog. großer, roter Stuhl) und eine Werbetafel. Die bislang unbekannte Täterschaft sprühte mittels schwarzer und roter Farbe Hakenkreuze, die Schriftzüge "A.H", "ACAB" und ein "Männchen" mit gehobenem rechten Arm. Dieses lässt auf ein polizeifeindliches und rassistisches Motiv schließen. Der Tatort befindet sich sowohl an der BAB 30 als auch an der B70, Grenzgebiet zur Stadt Rheine (NRW). Die Polizei bearbeitet die Straftat in der Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Lingen unter 0591 87-0 in Verbindung zu setzen. /eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell