Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (189/2023) Unbekannte stehlen Motorroller in Hann. Münden - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Philosophenweg

Nacht zu Donnerstag, 20. April 2023

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.04.23) einen Motorroller der Marke "Explorer" gestohlen. Das auffällige orange-schwarze Kleinkraftrad (Foto) stand ursprünglich in der Einfahrt eines Privatgrundstückes im Philosophenweg. Von hier verschwand es in der Zeit zwischen 20.30 Uhr (Mittwochabend) und 05.30 Uhr (Donnerstagmorgen) spurlos.

Der Zeitwert des Rollers beträgt etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, wie Personen oder auch Fahrzeugen, nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell