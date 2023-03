Weeze (ots) - Am Sonntagnachmittag (19. März 2023) verletzte sich auf dem Hülmer Deich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer. Der 21-Jährige aus Goch war gegen kurz nach 15:00 Uhr in Richtung Weeze unterwegs, als er auf Höhe der Straße Niederhelsum in einer Linkskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet mit seiner KTM-Maschine in den Grünstreifen und dann in den ...

mehr