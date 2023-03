Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Sonntagnachmittag (19. März 2023) verletzte sich auf dem Hülmer Deich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer. Der 21-Jährige aus Goch war gegen kurz nach 15:00 Uhr in Richtung Weeze unterwegs, als er auf Höhe der Straße Niederhelsum in einer Linkskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet mit seiner KTM-Maschine in den Grünstreifen und dann in den angrenzenden Wassergraben. Nach ersten Erkenntnissen überschlug der 21-Jährige sich mit dem Motorrad und prallte letztlich gegen den Holzpfosten eines Weidezaunes. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzung zu. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten kurz darauf in eine Spezialklinik. Lebensgefahr bestand nicht. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell