POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Rees: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Straelen (ots) - In der Zeit vom Dienstag, 14.03.2023 bis Samstag, 18.03.2023 entwendeten unbekannte Diebe einen Ackerschlepper der Marke New Holland, der in einer Halle an der Straße Am Lommerskamp untergestellt stand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (Lst) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle ...

