Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Eingebrochen

Durmersheim (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstagabend ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Im Zeitraum von 17:30 Uhr und 21:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus in der Westendstraße einzudringen. Über ein Kellerfenster verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt zum Anwesen und entwendeten dort Wertgegenstände und Bargeld in derweil noch nicht näher bekanntem Wert. Mögliche Zeugen, welche in Zusammenhang mit dem Einbruch etwas verdächtiges Beobachten konnten, melden sich bitte unter der Rufnummer 07222 7610 bei den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt.

