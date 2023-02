Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Heftig gewehrt

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr stießen am frühen Freitagmorgen auf heftige Gegenwehr. Nachdem einem 17-Jährigen aufgrund einer vorangegangenen Streitigkeit bei einer Fastnachtsveranstaltung in der Gereutertalstraße ein Platzverweis durch die Beamten erteilt wurde, konnte der Jugendliche wenige Minuten später wieder an der Örtlichkeit gesichtet werden. Nach einem anfänglichen Fluchtversuch gelang es den Beamten schlussendlich den Heranwachsenden zu fixieren und zu Boden zu bringen. Hierbei verletzten sich der Jugendliche, als auch der ihn ergreifende Polizist leicht. Auch danach endete die Gegenwehr jedoch nicht. Nach einem versuchten Kopfstoß und zahlreichen Beleidigungen gegen die Beamten konnte er schlussendlich gegen 3:45 Uhr in den Streifenwagen verbracht werden.

/le

