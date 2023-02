POL-OG: Rastatt - Zeugen gesucht

Gengenbach (ots) - Nach dem Brand am Mittwoch in der Pflegeeinrichtung in der Straße "Auf dem Abtsberg" sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei fortgeschritten. So soll der Tatverdächtige, der in der Einrichtung wohnhaft war, in einem psychischen Ausnahmezustand den Brand gelegt haben und sich im Anschluss selbst verletzt haben. Nach einer richterlichen Vorführung ...

mehr