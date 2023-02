Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Nach Brand Ermittlungen aufgenommen

Nachtragsmeldung

Gengenbach (ots)

Nach dem Brand am Mittwoch in der Pflegeeinrichtung in der Straße "Auf dem Abtsberg" sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei fortgeschritten. So soll der Tatverdächtige, der in der Einrichtung wohnhaft war, in einem psychischen Ausnahmezustand den Brand gelegt haben und sich im Anschluss selbst verletzt haben. Nach einer richterlichen Vorführung wurde der Mann in eine Fachklinik überstellt. Gegen ihn richten sich nun Ermittlungen wegen besonders schwerer Brandstiftung. Insgesamt zwei Pflegekräfte mussten wegen eingeatmeter Rauchgas ambulant durch den Rettungsdienst behandelt worden. Der durch den Tatverdächtigen angegriffene Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Weil das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohnerinnen und Bewohner, die allesamt unverletzt blieben, noch am Abend in umliegenden Einrichtungen untergebracht. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend geschätzt werden. Im Einsatz befanden sich über ein Dutzend Streifen der umliegenden Polizeireviere, des Verkehrsdienstes und der Kriminalpolizei. Die Feuerwehren Gengenbach, Offenburg und Ohlsbach waren mit rund 90 Wehrleute im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit 90 Einsatzkräften verschiedener Ortsvereine mit mehreren Fahrzeugen und Notärzten im Einsatz. Ein zweitweise vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

/rs

Meldung vom Mitttwoch, 15.02.2023, 16:34 Uhr

Gengenbach Nach einem Brand in einem Seniorenwohnheim in der Straße "Auf dem Abtsberg" am Mittwochnachmittag, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein Bewohner gegen 13:45 Uhr einen Brand gelegt und in dessen Verlauf auch einen Mitarbeitenden angegriffen und verletzt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die rund 70 Bewohner und 30 Mitarbeitenden und konnten den Brand unter Kontrolle bringen und um 14:50 Uhr abschließend löschen. Durch das Feuer wurden derzeitigen Erkenntnissen zu Folge keine Bewohner verletzt. Eine Mitarbeitende musste wegen eingeatmeten Rauchgasen behandelt werden. Der 51 Jahre alte Tatverdächtige, der sich im Rahmen der Tat offenbar selbst Verletzungen zugefügt hatte, konnte vorläufig festgenommen werden. Er wurde unter Polizeibegleitung in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die weitere Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner, die derzeit unter anderem durch den Rettungsdienst betreut werden, ist derzeit in Planung.

/rs

Ursprungsmeldung vom 15.02.2023, 14:36 Uhr POL-OG: Gengenbach - Brand in Seniorenwohnheim

Gengenbach Wegen eines Brandes in einem Seniorenwohnheim in der Straße "Auf dem Abtsberg", sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Gegen 13:45 Uhr wurde den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr das Feuer gemeldet. Mit Beginn der Löscharbeiten konnten durch die Wehrleute auch alle rund 80 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht werden. Derzeit dauern die Löschmaßnahmen an. Die Ermittlungen zur Brandursache sind ebenfalls noch im Gange.

/rs

