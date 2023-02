Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Geldbeutel und Handy abgenommen

Lahr (ots)

Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag auf dem Fußweg zwischen "Alte Landstraße" und Lindengrabenstraße von mindestens zwei Unbekannten von hinten attackiert und verletzt worden sein. Die Angreifer hätten den Heranwachsenden nach dessen Schilderungen gegen 2 Uhr überfallen, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Hierbei seien dem jungen Mann dessen Geldbeutel und Handy abgenommen worden. Das Handy hätten die Personen kurze Zeit später wieder zurückgegeben. Der alkoholisierte Verletzte begab sich später in Begleitung einer Angehörigen zur Behandlung seiner erlittenen Blessuren selbständig in eine Klinik. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen.

