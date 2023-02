Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal, B500 - Aktuelle Sperrung -Abschlussmeldung

Bühlertal (ots)

Nach dem Brand des Reisebusses auf der B 500 war die Fahrbahn am Freitagmorgen gegen 8 Uhr wieder frei befahrbar. Wie sich darstellte, waren drei Busse mit rund 130 Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften auf dem Weg zu einem Wintersporttag im Höhengebiet, als gegen 10 Uhr am mittleren Bus des Konvois offenbar aufgrund eines technischen Defektes eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motorraumes wahrgenommen wurde. Daraufhin stoppte der Fahrer sein Fahrzeug und evakuierte seinen Bus. Alle Insassen des betroffenen Busses wurden durch die anderen Fahrzeuge bis zum "Seibelseckle" gebracht. Trotz des Einsatz der Feuerwehren Bühlertal, Bühl, Baden-Baden und Achern, brannte der Bus in der Folge komplett aus. Am "Seibelseckle" wurden unterdessen alle Kinder durch den Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt. Zunächst bestand bei einem Kind der Verdacht auf Rauchgasintoxikation, was sich jedoch nicht bestätigte. Insgesamt wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Nachdem der Bus gegen 18 Uhr geborgen war, musste wegen ins Erdreich ausgelaufener Betriebsstoffe durch das Umweltamt des Landkreises Rastatt das Abtragen von Erdreich veranlasst werden. Auch die angrenzende Grünfläche und mehrere Bäume wurden durch die Hitzeentwicklung und brennende Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen. Die Beschädigung des Fahrbahnbelages bedarf unterdessen weiterer Begutachtung.

/rs

Meldung vom Donnerstag, 16.02.2023, 11:43 Uhr

Bühlertal, B500 - Aktuelle Sperrung -Nachtragsmeldung-

Bühlertal Die Löscharbeiten des in Brand geratenen Reisebusses konnten rund 45 Minuten nach Ausbruch des Feuers gegen 10:50 Uhr beendet werden. Die Bundesstraße bleibt indes weiterhin für die Bergungsarbeiten auf noch unbestimmte Zeit gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der nun völlig ausgebrannte Bus im Konvoi mit zwei weiteren Bussen und mehreren Schulklassen aus Karlsruhe auf einer Ausflugsfahrt. Während der Fahrt hat ein Bus plötzlich im Bereich des Motorraums Feuer gefangen. Die Brandentstehung dürfte nach ersten Feststellungen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Die 45 Schulkinder und zwei Betreuer wurden sofort auf die anderen Busse verteilt und waren schnell aus dem Gefahrenbereich. Ein Kind wurde vorsorglich von Helfern des Rettungsdienstes untersucht, dürfte nach einer ersten Einschätzung jedoch nicht verletzt worden sein. Die Maßnahmen wurden von den Begleitern und Lehrern bestens koordiniert und organisiert.

/wo

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 16.02.2023, 10:29 Uhr

Bühlertal, B500 - Aktuelle Sperrung

Bühlertal Am Donnerstagvormittag ist ein Reisebus auf der B500 zwischen Sand und Hundseck gegen 10 Uhr aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort. Derzeit ist der Teilabschnitt der Bundesstraße gesperrt. Über Verletzte Personen liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.

/wo

