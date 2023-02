POL-OG: Gaggenau, Hörden - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Achern (ots) - Eine 46 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße als mutmaßliche Diebin vom Vortag wiedererkannt und von einer Angestellten festgehalten worden. Die Mittvierzigerin konnte sich zwar zunächst losreißen, den langen Armen des Gesetzes entkam sie jedoch nicht. Einer alarmierten und herbeieilenden Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang es, ...

