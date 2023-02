Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Appenweier (ots)

Am Freitag gegen 4:20 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Kehl einen Renault-Fahrer in der Mattenstraße. Nachdem bei der genaueren Überprüfung des 24-Jährigen festgestellt werden konnte, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer des Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet. Überdies ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,8 Promille. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

