Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Räuberischer Diebstahl und Kellereinbruch - Polizei bittet um Hinweise zu unbekanntem Mann

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag (03.01.2023) dem Hausmeister eines Mehrparteienhauses am Augustusring ein Handy entrissen.

Zur Tatzeit gegen 11:40 Uhr traf der Geschädigte im Kellerbereich auf einen unbekannten Mann, der ihm nicht als Bewohner des Hauses bekannt war. Als er daraufhin sein Mobiltelefon hervornahm, um die Polizei zu verständigen, entriss der Unbekannte ihm dieses und rannte davon. Der Hausmeister konnte den Mann zunächst einholen und festhalten. Bei dem folgenden Gerangel gelang es dem Tatverdächtigen aber, sich loszureißen und mit dem Handy über das Treppenhaus aus dem Objekt zu flüchten.

Er kann nach bisherigen Ermittlungen als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,65 m groß und mit dunklem Vollbart beschrieben werden.

Im Kellerbereich wurde neben einem aufgebrochenen Verschlag auch eine Matratze und weitere Gegenstände, die nach ersten Feststellungen dem Unbekannten zuzuordnen sind, aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Wer hat den Mann möglicherweise in den vergangenen Tagen am Augustring gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

