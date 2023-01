Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Steinwurf von Fußgängerbrücke - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Meckenheim und sucht Zeugen.

Ein Autofahrer war am Montagabend (02.01.2023) gegen 20:30 Uhr auf der Giermaarstraße in Fahrtrichtung Adendorf unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerbrücke am Stettiner Weg bemerkte der Fahrzeugführer dann, dass er über einen Gegenstand gefahren war. Dabei war der Reifen des Wagens geplatzt. Der besagte Gegenstand war ein größerer Ziegelstein, der auf der Fahrbahn lag.

Aufgrund der Spurenlage war der Stein vermutlich von der Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn der Giermaarstraße geworfen worden. Auf der Fahrbahndecke waren entsprechende Beschädigungen sichtbar.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes unter der Rufnummer 0228 15-0.

Die Bonner Polizei warnt eindringlich davor, Gegenstände auf Fahrzeuge oder Straßen zu werfen: Die Folgen einer solchen Tat sind unabschätzbar. Es handelt sich nicht um einen Streich, sondern eine Straftat, die lebensgefährlich sein kann.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell