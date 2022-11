POL-KA: (KA) Weingarten - Alkoholisierter Fahrer einer Sattelzugmaschine verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 36-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Oberderdingen, als sie von einem Pkw erfasst wurde. Nach den derzeitigen Ermittlungen war ein 71-jähriger Fahrer eines VW gegen 18.00 Uhr auf der Derdinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Offenbar übersah er am Kreisverkehr eine 36-jährige ...

