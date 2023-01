POL-BN: Foto-Fahndung: Körperverletzungsdelikt in Fast-Food-Restaurant - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Meckenheim und sucht Zeugen. Ein Autofahrer war am Montagabend (02.01.2023) gegen 20:30 Uhr auf der Giermaarstraße in Fahrtrichtung Adendorf unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerbrücke am Stettiner Weg bemerkte der Fahrzeugführer dann, ...

mehr