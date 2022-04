POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Wegberg-Gripekoven (ots) - An der Straße In Gripekoven drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (5. April) in eine Lagerhalle ein. Aus mehreren dort abgestellten land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen bauten sie die Lenksysteme aus. Außerdem entwendeten die Täter einen Werkzeugkasten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

