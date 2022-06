Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 240 zwischen Eime und Marienhagen

Hildesheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.06.2022, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der B 240 Höhe Abzweigung zur K 420 nach Deilmissen. Ein 73 jährige Fahrradfahrer befuhr die K 420 aus Deilmissen kommend und wollte offensichtlich an der Einmündung zur B 240 auf den gegenüberliegenden Fahrradweg fahren. Beim Überqueren der Bundesstraße übersah er jedoch den auf der B 240 von Marienhagen kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 20 jährigen Elzers, der die Kollision trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte. Der 73 Jährige aus Eime erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 20 jährige Elzer wird leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die B 240 musste für knapp drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei und die Rettungsdienste waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

