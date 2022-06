POL-HI: Schwerer Unfall auf der B 494

Hildesheim (ots) - Harsum (wes). Am Mittwoch, den 29.06.2022, kam es in der Hauptstraße in 31177 Harsum OT Klein Förste in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug den Stabmattenzaun der Geschädigten. Ein Pfosten sowie ein Zaunelement wurden durch den Anstoß beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ...

