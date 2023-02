Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Fußgänger schlägt Autofahrer

Bischweier (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in der Hindenburgstraße von einem bislang unbekannten Fußgänger geschlagen und verletzt worden. Der 58-Jährige war gegen 6 Uhr zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf dem Weg in eine Klinik, als er den Fußgänger mitten auf der Fahrbahn bemerkte. Der als 25 bis 30 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß beschriebene Mann ließ sich auch von gegebenen Lichtzeichen nicht beirren und setzte seinen Weg auf der Fahrbahn fort. Als der Seat-Lenker letztlich an dem dunkelhäutigen, schlank und sportlich wirkenden Fußgänger vorbeifuhr, soll letzterer gegen den Wagen gespuckt haben. Der 58-Jährige hielt daraufhin an, woraufhin er von dem Unbekannten geschlagen wurde. Erst als Lebensgefährten eingriff, stellte der Angreifer seine Attacken ein und flüchtete. Er soll eine dunkle Strickmütze, eine schwarze Jeanshose, eine blaue Jeansjacke sowie schwarze Handschuhe getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

/wo

