Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Schmorbrand durch Heißluftfritteuse

Ingelheim (ots)

Unachtsamkeit führte am Montagmittag zu einem Schwelbrand in einer Küche in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Eine 25-Jährige ließ eine eingeschaltete Heißluftfritteuse auf ihrem Herd stehen und legte sich anschließend ins Bett. Eine aufmerksame Nachbarin konnte eine Rauchentwicklung wahrnehmen und die 25-Jährige wecken. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden Am Herd und an der Abzugshaube entstanden Schmorschäden. Die 25-Jährige wurde mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Die zwei in der Wohnung befindlichen Katzen werden von Tierhelfern abgeholt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell