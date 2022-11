Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Einbrüche im Dienstgebiet der PI Ingelheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich insgesamt drei Einbrüche im Dienstgebiet der PI Ingelheim, die gemeldet wurden.

Am Samstagmorgen um 04.27 Uhr löste der Einbruchalarm der Firma Dehner in Heidesheim aus. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft verschafft wurde und diverse Räumlichkeiten angegangen wurden. Eine Schadenhöhe insbesondere auf das Stehlgut kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Am Samstagnachmittmittag wurde die Polizei Ingelheim über zwei Einbrüche in Wohnhäuser informiert. Es handelt sich hierbei um ein Anwesen in Gau-Algesheim in der Bergstraße und ein Anwesen in Ingelheim in der Mühlstraße. Hier würde sich ebenfalls gewaltsam Zutritt zu den Anwesen verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Über das erlangte Stehlgut ist noch nichts Genaues bekannt.

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und dadurch kann es wieder vermehrt zu Einbrüchen kommen. Daher wird darum gebeten verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge auch Hinweise auf die geschilderten Sachverhalte der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell