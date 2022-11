Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsüberwachung in Ingelheim - erneut zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Ingelheim (ots)

Seit der Sperrung der "Boehringer-Brücke" nutzen viele Verkehrsteilnehmer immer wieder verbotswidrig den Feldweg, welcher Ingelheim Süd (L428)mit Ingelheim West (Leipziger Straße) und Gau-Algesheim(Ingelheimer Straße)verbindet. Durch das Verkehrszeichen 250 bzw. 260 ist hier die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge verboten - Anlieger sind hiervon ausgenommen.

Trotz vermehrter Kontrollen der Polizei, werden die Verkehrsschilder weiterhin missachtet. Am heutigen Tag kam es in einem Zeitraum von nur zwei Stunden zu insgesamt 33 Verstößen, die mittels Bußgeld geahndet wurden. Die Polizei wird auch in Zukunft die Einhaltung der Verkehrsregeln in diesem Bereich überwachen und Verstöße konsequent ahnden.

Die kontrollierten Fahrzeugführer zeigten sich größtenteils einsichtig, Passanten und Radfahrer*innen dankten der Polizei für die Kontrollen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell