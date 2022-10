Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsüberwachung in Ingelheim - mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Ingelheim (ots)

Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden wurden in den vergangenen Tagen in der Verlängerung der Leipziger Straße Verkehrsüberwachungen durchgeführt. Die Sperrung der "Boehringer-Brücke" führt zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen in den umliegenden Durchfahrtsstraßen. Aus diesem Grund nutzen viele Verkehrsteilnehmer verbotswidrig den Feldweg, welcher Ingelheim Süd (L428) mit Ingelheim West (Leipziger Straße) und Gau-Algesheim(Ingelheimer Straße)verbindet. Dieser Feldweg wird auch viel von Fahrradfahrer*innen benutzt. Die Zufahrt zum Wirtschaftsweg ist durch das Verkehrszeichen 250 bzw. 260 gekennzeichnet, welches ein Verbot für den Kraftfahrzeugverkehr beinhaltet(ausgenommen Anlieger). Es wurden insgesamt 27 Fahrzeuge kontrolliert, 20 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Abgesehen von einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen, zeigten sich die Betreffenden einsichtig. Vorbeifahrende Radfahrer*innen bedankten sich bei den kontrollierenden Polizeibeamt*innen über die Durchführung der Verkehrsüberwachung. Es muss damit gerechnet werden, dass die Polizei auch zukünftig an dieser Örtlichkeit Kontrollen durchführt.

