Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Trunkenheitsfahrten in der VG Gau-Algesheim

VG Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei Ingelheim bei Verkehrskontrollen in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim zwei alkoholisierte Fahrzeugführer feststellen. Eine 21 Jahre alte Frau aus Bingen und ein 22 Jahre alter Appenheimer waren jeweils in den frühen Morgenstunden mit ihren Fahrzeugen in Gau-Algesheim bzw. Appenheim unterwegs, als sie angehalten wurden. Da bei Beiden Atememalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurden sie jeweils mit zur Dienststelle genommen. Hier konnten gerichtsfest Werte von 0,74 bzw. 0,72 Promille gemessen werden. Auf Beide kommt gemäß Bußgeldkatalog nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell