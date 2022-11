Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem PKW BMW

Gau-Algesheim (ots)

Am Samstagvormittag wird der Polizei Ingelheim eine Verkehrsunfallflucht in der Ockenheimer Straße in Gau-Algesheim bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass ein PKW von Ockenheim kommend in Richtung Gau-Algesheim gefahren ist. Am Ortseingang von Gau-Algesheim kommt der PKW am Ende der Fahrbahnschenkung ins Schleudern und gerät zunächst nach links auf den Gehweg, wo er mit einem hölzernen Werbeschild kollidiert. Anschließend gerät das Fahrzeug nach rechts und touchiert einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und kommt schließlich in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Durch Zeugen vor Ort wird geschildert, dass sie in der Nacht um 02.02 Uhr einen lauten Knall vernommen hätte und ein dunkler BMW mit lautem Auspuff wegefahren wäre. Die an der Unfallstelle aufgefunden Fahrzeugteile können einem PKW BMW zugeordnet werden.

Täterhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell