POL-PIING: Straßenverkehrsgefährdung

Engelstadt (ots)

Am 03.11.2022 gegen frühen Abend befährt ein 60jähriger aus der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim die Hauptstraße in Engelstadt. Da dem 60jährigen ein Linienbus entgegenkommt kann er einem auf der Fahrbahn befindlichen Kantholz nicht ausweichen und überfährt dieses. Es stellte heraus, dass sich in dem Kantholz drei hervorstehende Schauben befunden haben, die dazu führten, dass der PKW des 60jährigen beschädigt wurde. Nach Angaben des Geschädigten sollen auch schon in der Vergangenheit solche präparierten Holzteile ausgelegt worden sein.

Täterhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de

