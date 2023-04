Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (193/2023) Unbekannte stehlen Fahrzeuganhänger von Grundstück in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Wiedaer Straße

Nacht zu Mittwoch, 19. April 2023

BAD SACHSA (jk) - Vom hinteren Bereich eines Grundstücks in der Wiedaer Straße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 19. April (Mittwoch letzter Woche) einen Kfz-Anhänger mit OHA-Kennzeichen gestohlen. Der Zeitwert des Hängers der Marke "Saris", Typ HN A 14, wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Das Grundstücks- bzw. Hoftor ist zur Kyffhäuserstraße hin gelegen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

