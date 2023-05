Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Sachbeschädigungen an Fahrrädern

Am vergangenen Samstag, 29. April 2023, in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurden in Bakum, Am Sportplatz, mehrere Fahrräder beschädigt. Offensichtlich wurden mit einem Sichtwerkzeug mehrere Reifen zerstochen. Betroffen waren nicht nur Fahrräder, die "Am Sportplatz" standen, sondern auch die, die auf der anderen Seite des Sportplatzgeländes, "Im Wiesenweg" abgestellt waren. Zum Zeitpunkt der Tat fanden auf dem Sportplatz mehrere Jugendmannschaftsspiele statt. Hinweise zur Tat, bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

