LPI-NDH: Schlagbaum zerstört

Harztor (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hatte es am Mittwochabend in der Goethestraße auf den Mazda einer 46-Jährigen abgesehen. Der Unbekannte stach mit einem Gegenstand ein Loch in den linken Vorderreifen, wodurch die komplette Luft entwich. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

