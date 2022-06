LPI-NDH: Reifen zerstochen

Trebra (ots) - Eine aufgeregte Gartenbesitzerin aus Trebra meldete sich gestern Nachmittag bei der Polizei. Sie hatte in ihrem Garten eine grüne Schlange mit gelben Kopf gesichtet und vorsichtshalber gefangen. Die Polizei fuhr zu der Frau und konnte sie am Ende beruhigen. Bei der Schlange handelte es sich um eine einheimische Ringelnatter, die sich in den Garten verirrt hatte. Sie wurde an einer anderen Stelle wieder in der Natur ausgesetzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

