Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zeuge meldete unsichere Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.10.2021 meldete ein Sendenhorster gegen 19.15 Uhr die unsichere Fahrweise eines Autofahrers auf der Strecke von Albersloh nach Drensteinfurt. Des Weiteren soll der Fahrer in einer Kurve zwei Fahrzeuge überholt haben, so dass es zu einer sehr gefährlichen Situation gekommen sei. Polizisten hielten den gemeldeten Fahrzeugführer auf der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt an und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Da dieser positiv war, folgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 42-jährige Münsteraner scheinbar keinen besitzt. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell