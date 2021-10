Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Person brach am Samstag, 23.10.2021, 4.45 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft an der Straße Krickmarkt in Warendorf ein und stahl mehrere Smartphones. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um eine männliche, kleinere, schwarz gekleidete Person handeln, die auf einem Mountainbike in Richtung Marktplatz flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Verdächtigen geben? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

