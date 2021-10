Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Technischer Defekt Brandursache

Warendorf (ots)

Ursächlich für den am frühen Samstagabend (23.10.2021) ausgebrochenen Brand in einem Anbau eines Wohnhauses an der Gemmericher Straße in Ahlen dürfte ein technischer Defekt sein. Durch das Feuer wurden auch das angrenzende Haus in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 Euro.

